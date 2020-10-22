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    • Spor
    • 22.10.2020 Gazete
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    Filedeki dev derbide kazanan (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    1. Ligi’nde oynanan sahasında ’ı 3-1 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler karşılaşmada ilk seti 29-27 kaybetse de ardından oynanan 3 seti sırasıyla 25-23, 27-25 ve 25-21 kazanarak parkeden galip ayrılan taraf olmayı başardı.

    Filedeki dev derbide kazanan Fenerbahçe

    1. Ligi'nde oynanan sahasında 'ı 3-1 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler karşılaşmada ilk seti 29-27 kaybetse de ardından oynanan 3 seti sırasıyla 25-23, 27-25 ve 25-21 kazanarak parkeden galip ayrılan taraf olmayı başardı.

    REAL MADRİD EVİNDE SHAKHTAR'A MAĞLUP
    Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Shakthar Donetsk deplasmanda Real Madrid'i 3-2 yendi. Diğer sonuçlar: Salzburg-L.Moskova: 2-2, B.Münih-A.Madrid: 4-0, Inter-M. Gladbach: 2-2, Olympiakos-Marsilya: 1-0, M.City-Porto: 3-1, Ajax-Liverpool: 0-1, Midtjylland-Atalanta: 0-4.

    FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ PANATHİNAİKOS OPAP
    THY     Euroleague 5. hafta maçında Fenerbahçe Beko, bugün Yunanistan ekibi Panathinaikos OPAP'ın konuğu olacak. Atina'daki OAKA Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Fener, Avrupa Ligi'nde bu sezon 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

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    Haberler Spor Filedeki dev derbide kazanan Fenerbahçe (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)