Filedeki dev derbide kazanan Fenerbahçe

Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde oynanan derbi maçta Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler karşılaşmada ilk seti 29-27 kaybetse de ardından oynanan 3 seti sırasıyla 25-23, 27-25 ve 25-21 kazanarak parkeden galip ayrılan taraf olmayı başardı.

REAL MADRİD EVİNDE SHAKHTAR'A MAĞLUP

Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Shakthar Donetsk deplasmanda Real Madrid'i 3-2 yendi. Diğer sonuçlar: Salzburg-L.Moskova: 2-2, B.Münih-A.Madrid: 4-0, Inter-M. Gladbach: 2-2, Olympiakos-Marsilya: 1-0, M.City-Porto: 3-1, Ajax-Liverpool: 0-1, Midtjylland-Atalanta: 0-4.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ PANATHİNAİKOS OPAP

THY Euroleague 5. hafta maçında Fenerbahçe Beko, bugün Yunanistan ekibi Panathinaikos OPAP'ın konuğu olacak. Atina'daki OAKA Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Fener, Avrupa Ligi'nde bu sezon 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.