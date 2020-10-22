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    • Spor
    • 22.10.2020 Gazete
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    Fenerbahçe Trabzsonspor derbisini Ozan Tufan Gustavo ve Sosa ile geçecek

    Üst üste 2 maç kazanarak moral bulan Fenerbahçe pazar günü spor ile ’de oynayacağı derbi maça mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Sarı-Lacivertli ekibin teknik patronu bu zorlu derbinin taktiğini belirledi ve oyuncularına en ince ayrıntısına kadar anlattı.

    Fener OGS ile geçecek

    Üst üste 2 maç kazanarak moral bulan Fenerbahçe pazar günü Trabzonspor ile Kadıköy'de oynayacağı derbi maça mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Sarı-Lacivertli ekibin teknik patronu Erol Bulut bu zorlu derbinin taktiğini belirledi ve oyuncularına en ince ayrıntısına kadar anlattı.

    ORTA SAHAYI BOZMAYACAK
    Erol Bulut, Trabzon derbisindeki oyun kurgusunu orta sahadaki Ozan-Gustavo-Sosa üçlüsünün üzerine kuracak ve Göztepe maçında verimli oynayan bu üçlüyü kesinlikle bozmayacak.

    BAĞLANTILAR GUSTAVO İLE SOSA'NIN
    Ozan, top rakipteyken Samatta ile birlikte 3. bölgede presi başlatan isim olacak. Sosa, orta saha ile forvet arasındaki bağlantıyı, Gustavo da savunma ile orta saha arasındaki bağlantıyı kuracak.

    EKSİK YAKALAMAK ÇOK ÖNEMLİ
    Teknik direktör Erol Bulut, futbolcuları ile yaptığı toplantıda, "Rakibi eksik yakaladığımız anlar çok önemli. Presle kazanılan topları çabuk ve etkili bir şekilde kullanmalıyız" dedi.

    HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe, Trabzonspor derbisinin hazırlıklarına dün de devam etti. Perotti kısa bir süre takımla birlikte çalıştı. Belinde ağrı olan Ferdi Kadıoğlu dinlendirildi. Sakatlığı geçen Gökhan Gönül de takımla çalıştı.
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    Haberler Spor Fenerbahçe Trabzsonspor derbisini Ozan Tufan Gustavo ve Sosa ile geçecek