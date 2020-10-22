EKSİK YAKALAMAK ÇOK ÖNEMLİ

Teknik direktör Erol Bulut, futbolcuları ile yaptığı toplantıda, "Rakibi eksik yakaladığımız anlar çok önemli. Presle kazanılan topları çabuk ve etkili bir şekilde kullanmalıyız" dedi.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, Trabzonspor derbisinin hazırlıklarına dün de devam etti. Perotti kısa bir süre takımla birlikte çalıştı. Belinde ağrı olan Ferdi Kadıoğlu dinlendirildi. Sakatlığı geçen Gökhan Gönül de takımla çalıştı.