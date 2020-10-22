İspanyol ekibi Atletico Madrid, 2015 yılında 6.5 milyon Euro'ya satın aldığı Bernard Mensah'ı 1 gün sonra bedelsiz olarak İspanyol temsilcisi Getafe'ye kiraladı. Ancak transferden doğan 1.5 milyon Euro'luk ödemeyi 1 hafta içinde yapmadı. Mensah dosyası FIFA'lık oldu.