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    • 20.10.2020 16:45
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    Son dakika: Anadolu Efes'in Euroleague karşılaşması koronavirüs nedeniyle ertelendi

    Son dakika haberine göre Euroleague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes'in 23 Ekim'de oynanması planlanan LDLC ASVEL maçı, Fransız temsilcisinde koronavirüs nedeniyle forma giyebilecek durumda en az 8 oyuncunun bulunmaması gerekçesiyle ileri bir tarihe ertelendi.

    Anadolu Efes - Asvel maçına korona engeli

    Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında aralarında Anadolu Efes-ASVEL maçının da bulunduğu 3 karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

    Avrupa Ligi'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, 22 Ekim Perşembe günü oynanması gereken Zenit-AX Armani Exchange Milan ve ALBA Berlin-TD Systems Baskonia ile 23 Ekim Cuma günü yapılması planlanan Anadolu Efes-ASVEL karşılaşmasının ertelendiği duyuruldu.

    Kararın Zenit, ALBA Berlin ve ASVEL takımlarının Kovid-19 vakaları yüzünden maç kadrosuna en az 8 oyuncu dahil edemeyeceğini bildirmesi sebebiyle alındığı belirtildi.

    Müsabakaların oynanacağı tarihlerin ise sonradan açıklanacağı ifade edildi.

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    Haberler Spor Son dakika: Anadolu Efes'in Euroleague karşılaşması koronavirüs nedeniyle ertelendi