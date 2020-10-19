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    • 19.10.2020 14:59
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    'de flaş ayrılık! 'in sözleşmesi feshedildi

    Son dakika i... Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla kiralanan ancak istenen performansı gösteremeyen ile Fenerbahçe arasındaki sözleşme feshedildi.

    Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

    Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde yollarını ayırmayı planladığı ve sezon başından bu yana kadroda değerlendirmediği Garry Rodrigues'in yeni takımına katılacağı tarih belli oldu.

    Arap basınında yer alan bilgilere göre geçtiğimiz sezon 2 yıllığına kiralanan oyuncu, eski takımı Al İttihad'a geri dönüyor.

    'CUMARTESİ' ITTIHAD'DA!
    Aktarılan bilgilere göre Fenerbahçe ile olan kiralık sözleşmesini feshetmesine çok az kalan ve son prosedürleri konuşan Rodrigues, gelecek Cumartesi Al İttihad'a 'kesin olarak' katılacak.

    Garry Rodrigues, Fenerbahçe formasıyla çıktığı toplam 29 müsabakada 4 gol 6 asist üretmişti.

    SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
    TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Garry Rodrigues ile olan sözleşmesini feshetti.
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