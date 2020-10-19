'CUMARTESİ' ITTIHAD'DA!

Aktarılan bilgilere göre Fenerbahçe ile olan kiralık sözleşmesini feshetmesine çok az kalan ve son prosedürleri konuşan Rodrigues, gelecek Cumartesi Al İttihad'a 'kesin olarak' katılacak.

Garry Rodrigues, Fenerbahçe formasıyla çıktığı toplam 29 müsabakada 4 gol 6 asist üretmişti.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Garry Rodrigues ile olan sözleşmesini feshetti.