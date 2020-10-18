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    • Spor
    • 18.10.2020 Gazete
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    Yönetimi elini çabuk tutacak! 'e formülü

    ile son sezonunu yaşamasına karşın Siyah- Beyazlı yönetimin sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen adım adım ’ye yaklaşıyor. Sezon sonunda serbest kalacak olan başarılı orta saha oyuncusu için Kanarya'nın yeni bir planı olduğu da ortaya çıktı. Bu plana göre Fenerbahçe, ayında Beşiktaş’ın kapısını çalacak.

    Dorukhan’a Ocak formülü

    ile son sezonunu yaşamasına karşın Siyah- Beyazlı yönetimin sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen adım adım 'ye yaklaşıyor. Sezon sonunda serbest kalacak olan başarılı orta saha oyuncusu için Kanarya'nın yeni bir planı olduğu da ortaya çıktı. Bu plana göre Fenerbahçe, ayında Beşiktaş'ın kapısını çalacak.

    FENER 'ÖNCE DOSTLUK' DEDİ
    Fenerbahçe, Dorukhan'ın bonservisi için Beşiktaş'a para ya da takas önerisinde bulunacak. Bu sayede Beşiktaş da oyuncusunu bedava elinden çıkartmamış olacak. Fenerbahçe yönetiminin ezeli rakibi Beşiktaş ile arasını bozmamak için bu yolu tercih edeceği ifade ediliyor.

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    Haberler Spor Fenerbahçe Yönetimi elini çabuk tutacak! Dorukhan Toköz'e ocak formülü