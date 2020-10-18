Beşiktaş ile son sezonunu yaşamasına karşın Siyah- Beyazlı yönetimin sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen Dorukhan Toköz adım adım Fenerbahçe'ye yaklaşıyor. Sezon sonunda serbest kalacak olan başarılı orta saha oyuncusu için Kanarya'nın yeni bir planı olduğu da ortaya çıktı. Bu plana göre Fenerbahçe, Ocak ayında Beşiktaş'ın kapısını çalacak.

FENER 'ÖNCE DOSTLUK' DEDİ

Fenerbahçe, Dorukhan'ın bonservisi için Beşiktaş'a para ya da takas önerisinde bulunacak. Bu sayede Beşiktaş da oyuncusunu bedava elinden çıkartmamış olacak. Fenerbahçe yönetiminin ezeli rakibi Beşiktaş ile arasını bozmamak için bu yolu tercih edeceği ifade ediliyor.