Santos Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Robinho'nun İtalya'da süren davasının savunmasına yoğunlaşabilmesi için taraflar, karşılıklı anlaşarak 10 Ekim'de imzalanan sözleşmenin askıya alınmasına karar vermiştir." ifadesi kullanıldı.

36 yaşındaki futbolcunun adı, İtalya'nın Milan takımında oynadığı 2013 yılında 22 yaşındaki Arnavut bir kadının, bir diskoda 6 kişi tarafından tecavüze uğraması olayına karışmıştı.