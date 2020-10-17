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    • 17.10.2020 10:10
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    taraftarından için imza kampanyası: Mesut'u yeniden kadroya alın

    'de teknik direktör Mikel Arteta tarafından UEFA Avrupa Ligi maçları için ismi listeye eklenmeyen Türk asıllı yıldız 'in, Premier Lig karşılaşmaları için de adının federasyona bildirilmeyeceği ifade edildi. Bu açıklamadan sonra Arsenal taraftarları Mesut Özil için imza kampanyası başlattı. Dijital ortamda başlatılan kampanyaya yoğun ilgi var.

    İngiliz ekibi Arsenal kadrosunda yer alan ancak maçlarda görev verilemeyen yıldız futbolcu Mesut Özil için Arsenal taraftarı imza kampanyası başlattı.

    5 bin imza hedefiyle başlatılan kampanyaya destek hızla büyüdü. Atılan imzalarla Arsenal taraftarı kısa sürede binlerce kişiye ulaşırken, taraftarlar Mesut Özil'in yeniden hem lig hem de Avrupa Ligi maçlarında forma giymesini istiyor.

    MESUT'A DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

    Geçtiğimiz gün doğum günü olan Mesut Özil için Arsenal taraftarın başlattığı resmi imza kampanyasını Özil için de doğum günü hediyesi oldu. Her dakika artan imza sayısı ile Arsenal taraftarı Mesut Özil'i Arsenal kadrosuna görmek istediğinin yeniledi.

    Başlatılan imza kampanyasıyla birlikte büyük destek gören Mesut Özil için de bu imza kampanyası doğum günü hediyesi olmuş oldu.

    WENGER'DEN MESUT'A ÖVGÜ

    Mesut Özil'e bir destek de Arsenal'in eski hocası Arsene Wenger'den geldi. Mesut'un kadroya alınmaması nedeniyle Arsenal'in büyük bir yetenekten yoksun kaldığını söyleyen Wenger, "Onun gibi kaliteli oyuncular, bu yaşlarda en üretken dönemlerini geçiriyor. Kulüp süper bir yetenekten yararlanamıyor. Üçüncü bölgede böylesine yaratıcı bir oyuncunun oynamaması iki taraf için de kayıp. Bütün takımlar daha hızlı kontratak ve daha hızlı geçiş oyununun peşinde. Herkes aynı şeyi oynamaya çalışıyor. Bu nedenle kulüpler Mesut gibi yaratıcı oyuncuları dışladı. Ancak kulüpler bir denge sağlamak zorunda. İyi bir takım disipliniyle oyun görüşü güçlü yıldızlara kadronuzda yer açabilirsiniz" dedi.
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    Haberler Spor Arsenal taraftarından Mesut Özil için imza kampanyası: Mesut'u yeniden kadroya alın