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    • Spor
    • 17.10.2020 Gazete
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    İşte Covid-11! Ünlü spor gazetesi Marca virüse yakalanan isimlerden kadro yaptı

    İspanyollar'ın ünlü spor gazetesi Marca, ilginç bir habere imza attı. , dünyayı sarsan Covid-19 virüsüne kayıtsız kalmadı. Virüse yakalanan isimlerden oluşan bir 11 kurdu. Bu kadro çok gördü.

    İşte Covid-11

    İspanyollar'ın ünlü spor gazetesi Marca, ilginç bir habere imza attı. , dünyayı sarsan Covid-19 virüsüne kayıtsız kalmadı. Virüse yakalanan isimlerden oluşan bir 11 kurdu. Bu kadro çok gördü.

    FORVET HATTI ATEŞ EDİYOR
    Kadroda kalede PSG'nin ünlü kalecisi Keylor Navas yer aldı. Savunmada ise Marquinhos, Gimenez, De Ligt ve Gaya yer buldu. Orta sahada 'ın Fransız yıldızı Pogba, Thiago gibi isimler bulunuyor. Forvet hattı ise adeta ateş ediyor. Dybala, Mbappe, ve Ronaldo da Covid- 11'de kendine yer buldu.

    VİRÜS ONLARDAN KORKSUN!
    Covid-19'a yakalanan isimler dünya futbolunun tepesindeki oyuncular. Sosyal medyadaki kullanıcılar, "Virüs onlardan korksun" mesajları arttı.

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    Haberler Spor İşte Covid-11! Ünlü spor gazetesi Marca virüse yakalanan isimlerden kadro yaptı