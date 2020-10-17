İşte Covid-11! Ünlü spor gazetesi Marca virüse yakalanan isimlerden kadro yaptı

İspanyollar'ın ünlü spor gazetesi Marca, ilginç bir habere imza attı. Marca Gazetesi, dünyayı sarsan Covid-19 virüsüne kayıtsız kalmadı. Virüse yakalanan isimlerden oluşan bir 11 kurdu. Bu kadro sosyal medyada çok büyük ilgi gördü.

FORVET HATTI ATEŞ EDİYOR

Kadroda kalede PSG'nin ünlü kalecisi Keylor Navas yer aldı. Savunmada ise Marquinhos, Gimenez, De Ligt ve Gaya yer buldu. Orta sahada Manchester United'ın Fransız yıldızı Pogba, Thiago gibi isimler bulunuyor. Forvet hattı ise adeta ateş ediyor. Dybala, Mbappe, Neymar ve Ronaldo da Covid- 11'de kendine yer buldu.

VİRÜS ONLARDAN KORKSUN!

Covid-19'a yakalanan isimler dünya futbolunun tepesindeki oyuncular. Sosyal medyadaki kullanıcılar, "Virüs onlardan korksun" mesajları arttı.