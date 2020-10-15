Yomraspor ikinci turda

Türkiye Kupası'nda dün 1. tur maçları oynandı.
Yomra, Fatsa Bld.'yi 2-1 yenerek turladı. Sonuçlar: Mardin Fosfat-Siirt İl Özel İdaresi: 0-3, Arnavutköy Bld.-Çengelköy: 2-0, Yalova-Halide Edip Adıvarspor: 6-4, 1877 Alemdağ-Edirnespor: 1-0, Kırıkkale B.A.-Gölcükspor: 2-1, Fatsa Bld.-Yomra: 1-2, Elazığ Karakoçan- Batman Petrol: 1-0, Kozan-Kahta: 2-1, M.Yeşilyurt-Adıyaman 1954: 1-0, İskenderun FK-Payas: 5-6, Alanya Kestelspor-Karaman Belediye: 2-0, Belediye Kütahya-Bursa Yıldırım: 1-0, Tekirdağ-Bayrampaşa: 2-1, Şile Yıldız-Modafen: 5-1, İçel-Ceyhan: 5-4.