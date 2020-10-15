Milli maçtan sonra bir haftayı daha boş geçirecek olan Siyah-Beyazlı oyuncularla yakından ilgilenen başarılı hoca takımla yaptığı toplantıda, "Savaşmayana bu takımda yer yok. Bizim için Denizlispor maçıyla birlikte yeni bir dönem başlayacak. İlk 4 haftayı unutun.