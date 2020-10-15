Beşiktaş milli maç arasını en iyi şekilde değerlendirirken Sergen Yalçın takıma kuvvet ve dayanıklılık kazandırmaya çalışıyor.
Milli maçtan sonra bir haftayı daha boş geçirecek olan Siyah-Beyazlı oyuncularla yakından ilgilenen başarılı hoca takımla yaptığı toplantıda, "Savaşmayana bu takımda yer yok. Bizim için Denizlispor maçıyla birlikte yeni bir dönem başlayacak. İlk 4 haftayı unutun.
Bundan sonra seri galibiyetler alarak önce aradaki puan farkını kapatmalıyız" diye konuştu. Oyuncularından her maçı bir final olarak düşünmelerini isteyen Yalçın, "Mücadele etmeden maç kazanılmaz. Herkes bunu bilsin" ifadesini kullandı.
BERNARD MENSAH CORONA OLDU!
Beşiktaş, Bernard Mensah'a milli takımdan dönüşü sonrası yapılan coronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Mensah'ın tedavisine hemen başlanıldı.