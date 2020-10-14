KLOPP KARARINI DEĞİŞTİRDİ

Başarılı hocanın 4 Ekim'de 7-2 kaybedilen Aston Villa maçı sonrasında başta Shaqiri olmak üzere bazı isimlerin kiralanması konusunda geri adım attığı belirlendi.

DEVRE ARASINDA BİR DAHA!

İddialara göre Shaqiri'yi İstanbul'a bekleyen Fenerbahçe yönetimi adeta şok oldu. Ancak Sarı-Lacivertliler'in devre arasında yeni bir hamle yapacağı da öğrenildi.