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    • Spor
    • 14.10.2020 Gazete
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    Shaqiri'de şok gerçek! onu da alıyormuş

    döneminde fırtına gibi esen ile ilgili çok flaş bir detay gün yüzüne çıktı. İddialara göre formasını giyen ’nin imzası son anda yattı. Sarı-Lacivertliler’in İsviçreli yıldızın kiralanması için İngilizler’le anlaştığı belirtildi.

    Shaqiri'de şok gerçek

    Transfer döneminde fırtına gibi esen Fenerbahçe ile ilgili çok flaş bir detay gün yüzüne çıktı. İddialara göre Liverpool formasını giyen Xherdan Shaqiri'nin imzası son anda yattı. Sarı-Lacivertliler'in İsviçreli yıldızın kiralanması için İngilizler'le anlaştığı belirtildi.

    ŞOK BİR HABERLE SARSILDILAR
    Shaqiri'yi de ikna eden yönetim tam transferi bitirecekken şok bir haberle sarsıldı. Alınan bilgilere göre Liverpool'un hocası Klopp son anda kadro planlamasını değiştirdi.

    KLOPP KARARINI DEĞİŞTİRDİ
    Başarılı hocanın 4 Ekim'de 7-2 kaybedilen Aston Villa maçı sonrasında başta Shaqiri olmak üzere bazı isimlerin kiralanması konusunda geri adım attığı belirlendi.

    DEVRE ARASINDA BİR DAHA!
    İddialara göre Shaqiri'yi İstanbul'a bekleyen Fenerbahçe yönetimi adeta şok oldu. Ancak Sarı-Lacivertliler'in devre arasında yeni bir hamle yapacağı da öğrenildi.
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