Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera ile ilgili Galatasaray yönetiminin planını TAKVİM açıklıyor. Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar ile Uruguaylı kaleci arasında yeni sözleşme görüşmeleri başladı. İmzaların atılması an meselesi.
DAHA UZUN YILLAR KALE ONUN
Yönetim 34 yaşındaki Muslera ile 4 yıllık yeni sözleşme yapmayı düşünüyor. Böylece Uruguaylı eldivenin Juventus efsanesi Buffon gibi çok uzun yıllar kaleyi koruması planlanıyor.
MAAŞINDA İNDİRİM OLACAK
Şu anda 3.5 milyon Euro garanti ücreti olan Muslera'nın maaşının da 2.5 milyon Euro seviyesine çekilmesi bekleniyor. Anlaşmanın kısa süre içinde duyurulacağı ifade ediliyor.