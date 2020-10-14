DAHA UZUN YILLAR KALE ONUN

Yönetim 34 yaşındaki Muslera ile 4 yıllık yeni sözleşme yapmayı düşünüyor. Böylece Uruguaylı eldivenin Juventus efsanesi Buffon gibi çok uzun yıllar kaleyi koruması planlanıyor.

MAAŞINDA İNDİRİM OLACAK

Şu anda 3.5 milyon Euro garanti ücreti olan Muslera'nın maaşının da 2.5 milyon Euro seviyesine çekilmesi bekleniyor. Anlaşmanın kısa süre içinde duyurulacağı ifade ediliyor.