Milliler ilk zafer için Sırbistan önünde

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçında bugün sahasında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak. Milli takımda sarı kart cezalısı Ozan Kabak ile sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Kaan Ayhan ve Efecan Karaca bu mücadelede takımımızdaki yerini alamayacak.

LOCALAR %50 SEYİRCİLİ OLACAK

Türkiye'nin bugün Sırbistan ile oynayacağı maçta localara yüzde 50 kapasite ile seyirci alınacak. Böylece pandemi sonrası Türkiye'de ilk kez bir maç seyircili olacak.