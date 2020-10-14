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    • Spor
    • 14.10.2020 Gazete
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    Milliler ilk zafer için önünde

    A , Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçında bugün sahasında ile karşı karşıya gelecek.Türk ’nda oynanacak mücadele saat 21.45’te başlayacak ve Spor’dan naklen yayımlanacak. cezalısı ile sakatlıkları nedeniyle çıkarılan ve bu mücadelede takımımızdaki yerini alamayacak.

    Milliler ilk zafer için Sırbistan önünde

    A , Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçında bugün sahasında ile karşı karşıya gelecek.Türk 'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve Spor'dan naklen yayımlanacak. cezalısı ile sakatlıkları nedeniyle çıkarılan ve bu mücadelede takımımızdaki yerini alamayacak.

    LOCALAR %50 SEYİRCİLİ OLACAK
    Türkiye'nin bugün Sırbistan ile oynayacağı maçta localara yüzde 50 kapasite ile seyirci alınacak. Böylece pandemi sonrası Türkiye'de ilk kez bir maç seyircili olacak.

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    Haberler Spor Milliler ilk zafer için Sırbistan önünde