Kurmaylarına kesin talimat veren Bulut, "Lig bu sezon her zamankinden daha uzun. Her bir oyuncuya ihtiyacım var. Beklentilerin altında olan oyuncularla bireysel olarak daha fazla ilgilenilmesini istiyorum.

Bu takımın parçası olduklarını ve hemen her maç görev alabileceğinin farkında olmalılar" dedi. Bulut'un, takım içi rekabete de fazlasıyla önem verdiği gelen haberler arasında.