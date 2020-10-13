Türkiye'nin Rusya ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Uluslar Ligi maçı, Rus basınında geniş yer buldu. Ruslar, Ay-Yıldızlılarımız'ın galibiyeti kaçıran taraf olduğu görüşünde birleşti. Moskovski Komsomolets gazetesi, "Devre arası her şeyi tersine çevirdi, hem de tek bir değişiklikle. Şenol Güneş, Efecan Karaca'nın yerine Cengiz Ünder'i sahaya sürdü. Cengiz sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen, Yuriy Jirkov'un kanadını karıştırmayı başardı" yorumunu yaptı. Eski Rus futbolcu Aleksandr Mostovoy ise Sport-express.ru sitesinde, "Türkler zafere daha yakındı" ifadelerini kullandı.

EFECAN VE OZAN KABAK KADRODAN ÇIKARTILDI

Sırbistan maçının hazırlıkları dün Riva'da başladı. Sarı kart cezalısı Ozan Kabak ile alt adalesinde sakatlık yaşayan Efecan Karaca kadrodan çıkartıldı.

ÜMİT MİLLİLER'İN İNGİLTERE SINAVI

Ümit Milli Futbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası grup eleme maçında bugün İngiltere ile karşılaşacak. Saat 21.30'daki maç A Spor'dan yayınlanacak.

SIRBİSTAN MAÇINA BULGAR HAKEM

UEFA Uluslar Ligi B Grubu'nda Millilerimizin yarın Sırbistan ile oynayacağı maçı yönetecek hakem belli oldu. Saat 21.45'te başlayacak maçta Bulgar hakem Georgi Kabakov düdük çalacak.