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    • Spor
    • 13.10.2020 Gazete
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    Fenebahçe'de 37 milyonluk Rodrigues ve Dirar çıkmazı

    , ve ’ın planlamasında yer almadığını yönetime bildirmişti... Ancak ’de dönemi sona ermesine rağmen henüz yolların ayrılamadığı iki yıldız baş ağrıtmaya devam ediyor. Sarı-Lacivertliler hem Garry Rodrigues hem de Nabil Dirar’ı transfer dönemi süren ülkelere göndermek için yoğun çaba harcıyor.

    37 milyonluk çıkmaz

    , ve 'ın planlamasında yer almadığını yönetime bildirmişti... Ancak 'de dönemi sona ermesine rağmen henüz yolların ayrılamadığı iki yıldız baş ağrıtmaya devam ediyor.

    Sarı-Lacivertliler hem Garry Rodrigues hem de Nabil Dirar'ı transfer dönemi süren ülkelere göndermek için yoğun çaba harcıyor.

    Eğer girişimler sonuçsuz kalırsa, yönetim iki yıldız için toplam 4 milyon Euro'luk (Yaklaşık 37 milyon lira) maaş ödemesi yapmak zorunda kalacak.

    EROL BULUT'UN GÖZÜNE GİREMEDİ
    Geçen sezon büyük umutlarla alınan Rodrigues, Erol Bulut'un gözüne girmeyi başaramadı.

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    Haberler Spor Fenebahçe'de 37 milyonluk Rodrigues ve Dirar çıkmazı