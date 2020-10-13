Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Marcao'nun Halil Dervişoğlu'na tokat atıp atmadığı konusuyla ilgili olarak önemli bir açıklamada bulundu. Erol Bulut, olayı o maçta Ümit Milli Takım kalesini koruyan Altay'dan dinlediğini söyledi.
ALTAY OLAYIN CANLI TANIĞIYDI
Erol Bulut, "G.Saray ile Ümit Milli Takım maçında yaşanan olayı kalecimiz Altay'dan dinledim. Görünen o ki olayın üstünü kapatmak istiyorlar. Bu konudaki bilgim bu" ifadesini kullandı.
GÜNDEMİ MEŞGUL ETMİŞTİ
Geçtiğimiz hafta içinde G.Saray ile Ümit Milli Takım arasında hazırlık maçı oynanmış, Marcao'nun Halil Dervişoğlu'na tokat attığı iddia edilmişti. Altay da o maçta millilerin kalesini korumuştu.