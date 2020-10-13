ALTAY OLAYIN CANLI TANIĞIYDI

Erol Bulut, "G.Saray ile Ümit Milli Takım maçında yaşanan olayı kalecimiz Altay'dan dinledim. Görünen o ki olayın üstünü kapatmak istiyorlar. Bu konudaki bilgim bu" ifadesini kullandı.

GÜNDEMİ MEŞGUL ETMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta içinde G.Saray ile Ümit Milli Takım arasında hazırlık maçı oynanmış, Marcao'nun Halil Dervişoğlu'na tokat attığı iddia edilmişti. Altay da o maçta millilerin kalesini korumuştu.