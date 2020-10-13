BAZI KULÜPLERLE GÖRÜŞME OLACAK

31 yaşındaki futbolcunun ilk seçeneğinin ABD olacağı ifade ediliyor. Birçok MLS takımının transfer etmek istediği Mesut Özil'in eşi de ABD'ya gitmeye sıcak bakıyor. Yıldız futbolcunun menajerinin kısa süre içinde bazı MLS kulüpleri ile görüşeceği öne sürülüyor.