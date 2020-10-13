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    • Spor
    • 13.10.2020 Gazete
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    ’in istemediği kariyer planlamasını yaptı! "Ya Amerika ya da "

    'in sözleşmesini fesh etmek için düğmeye bastığı , Ada basınında manşetleri süslemeye devam ediyor. Dün çıkan haberlere göre futbolcu, Arsenal’den ayrıldıktan sonra atacağı adımları masaya yatırdı. ve menajeriyle birlikte kariyer planlamasını yapan Mesut Özil’in önünde iki seçenek olduğu belirtildi.

    Ya Amerika ya da Fenerbahçe

    Arsenal'in sözleşmesini fesh etmek için düğmeye bastığı Mesut Özil, Ada basınında manşetleri süslemeye devam ediyor. Dün çıkan haberlere göre Türk asıllı futbolcu, Arsenal'den ayrıldıktan sonra atacağı adımları masaya yatırdı.

    Eşi Amine Gülşe ve menajeriyle birlikte kariyer planlamasını yapan Mesut Özil'in önünde iki seçenek olduğu belirtildi.

    BAZI KULÜPLERLE GÖRÜŞME OLACAK
    31 yaşındaki futbolcunun ilk seçeneğinin ABD olacağı ifade ediliyor. Birçok MLS takımının transfer etmek istediği Mesut Özil'in eşi de ABD'ya gitmeye sıcak bakıyor. Yıldız futbolcunun menajerinin kısa süre içinde bazı MLS kulüpleri ile görüşeceği öne sürülüyor.

    FENERBAHÇE ÇOCUKLUK HAYALİ


    Mesut Özil'in diğer seçeneği ise Türkiye. Yıldız futbolcu eğer ABD'ye gitmezse rotasını Fenerbahçe'ye çevirecek. Mesut, "Çocukluk hayalim" dediği Sarı-Lacivertli takımla kariyerine devam edecek.
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    Haberler Spor Arsenal’in istemediği Mesut Özil kariyer planlamasını yaptı! "Ya Amerika ya da Fenerbahçe"