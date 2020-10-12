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    • 12.10.2020 12:29
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    heyecanı A 'da start alıyor

    'nda 2020-21 sezonu maçları yarından itibaren başlıyor. Bu sezon da Ziraat Türkiye Kupası maçları Turkuvaz Medya ekranlarından evinize gelmeye devam edecek. ZTK'da ilk tur maç programı yayınlandı. İşte A 'da yayınlanacak ZTK 1. tur karşılaşmaları...

    ZTK heyecanı A Spor'da start alıyor

    Türkiye'yi kucaklıyor, büyük heyecan yayıncılığının zirvedeki kanalı 'da yaşanıyor…

    Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına!

    13 EKİM 2020 SALI
    *13:00 ÇARŞAMBASPOR - YOZGATSPOR 1959 FK - CANLI
    *14:30 ALTINDAĞSPOR - ÇANKAYA FK - CANLI
    *15:30 BERGAMA BELEDİYESPOR - MANİSASPOR - CANLI

    14 EKİM 2020 ÇARŞAMBA
    13:00 MARDİN FOSFAT SPOR - SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR - CANLI
    15:00 BLD. KÜTAHYASPOR - BURSA YILDIRIM SPOR - CANLI
    19:00 İÇEL İDMAN YURDU S.K. - CEYHANSPOR - CANLI

    15 EKİM PERŞEMBE
    *13:00 52 ORDUSPOR FK - ARHAVİSPOR - CANLI
    *14:30 TOKATSPOR - ERBAASPOR - CANLI
    19:00 ISPARTA 32 SPOR - KEMERSPOR 2003 - CANLI

    *Karşılaşmalar dönüşümlü yayınlanacaktır.

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    Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası heyecanı A Spor'da start alıyor