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    • Spor
    • 12.10.2020 Gazete
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    Salladık ama yıkamadık! A karşısında 1 puanla yetindi

    Uluslar Ligi’ndeki 3. maçımızda 1-0 geriye düştük ama 2.yarı ’ya sahayı dar ettik. Kenan Karaman ile beraberliği yakalayan Milliler galibiyeti kaçırırken şansını son 3 maça taşıdı.

    Salladık ama yıkamadık

    A Milli Takımımız Rusya'da galibiyeti kaçırdı. Ay-Yıldızlı ekibimiz UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki 3. maçında Rusya ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. 6'da köşe atışında Dzyuba'nın kafa vuruşunda top dışarı gitti. 23'te Kuzyaev'in vuruşunda Mert topu kornere gönderdi.

    MİRANCHUK MERT'İ AVLADI
    Maçın 29. dakikasında Zobnin'in pasında topla buluşan Miranchuk'un vuruşunda Rusya 1-0 öne geçti. 43'te Hakan'ın kullandığı serbest vuruşta Rusya defansı topu kornere attı.

    KENAN BERABERLİĞİ SAĞLADI
    2'inci yarının 52. dakikasında Cengiz'in ortasında Burak'ın kafa vuruşunda top direğin dışına çarpıp auta gitti. 63'te Merih'in kale önüne indirdiği topta Kenan topu ağlara yolladı: 1-1.

    CENGİZ DİREKLERİ DÖVDÜ


    Maçın 66. dakikasında Cengiz'in şutunu Shunin kornere çeldi. 79'da Cengiz'in şutunda top direkten döndü. Gruptaki diğer maçta Macaristan deplasmanda Sırbistan'ı 1-0 yendi.
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    Haberler Spor Salladık ama yıkamadık! A Milli Takımımız Rusya karşısında 1 puanla yetindi