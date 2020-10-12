Helal olsun sana Gustavo!

88. dakikada takımın genç kalecilerinden Oytun Özdoğan, eldivenleri yüzünden çözülen ayakkabısını bağlayamayınca imdadına 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu Luiz Gustavo yetişti. Oytun ise ayakkabılarını bağlayan Gustavo'ya başını öperek teşekkür etti. Fenerbahçe resmi hesabı da yaptığı bir paylaşımla bu anları gösteren video yayınlannca sosyal medyada bu olay adeta patladı.