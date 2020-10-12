Helal olsun sana Gustavo!

Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde cumartesi günü oynanan hazırlık maçında İstanbulspor'u 3-2 mağlup ederken karşılaşmaya damga vuran hareket Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo'dan gelmişti.
88. dakikada takımın genç kalecilerinden Oytun Özdoğan, eldivenleri yüzünden çözülen ayakkabısını bağlayamayınca imdadına 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu Luiz Gustavo yetişti. Oytun ise ayakkabılarını bağlayan Gustavo'ya başını öperek teşekkür etti. Fenerbahçe resmi hesabı da yaptığı bir paylaşımla bu anları gösteren video yayınlannca sosyal medyada bu olay adeta patladı.
Paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni gelirken sosyal medyada bu anlar "Egosuz futbolcu Luiz Gustavo" şeklinde yorumlandı. Taraflı tarafsız herkes Brezilyalı futbolcu için övgü dolu sözler sarfetti.
İşte o yorumlar:
"Egosuz futbolcu görmek isteyen Gustavo'ya baksın. Helal olsun sana."
"Kompleks yok, alçakgönüllülük ise zirvede. Önce insan sonra yıldız..."
"Profesyonel, yıldız ve insancıl. Çubuklu sana çok yakışıyor Gustavo"