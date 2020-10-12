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    • Spor
    • 12.10.2020 Gazete
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    Erol Bulut ’in Nagelsmann’ı! Hazırlık maçında önemli bir gerçek gün ışığına çıktı

    İstanbulspor maçında oyuncuların kendi alanını ezberlemesi için sahanın kare kare parsellendiği görüldü. Erol Bulut’un Leipzig’in hocası Nagelsmann’ın tarzını benimsediği ortaya çıktı. Kare kare parsellenmiş sahada oyuncular gerek hücumda gerekse de top rakipteyken nerede durucaklarını en kolay şekilde ezberliyor. Pozisyon ve pas hatası en aza iniyor.

    Fener’in Nagelsmann’ı

    Cumartesi günü Can Bartu Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçında Fenerbahçe, İstanbulspor'u 3-2 yenerken son derece önemli bir detay dikkatlerden kaçmadı.

    Karşılaşma drone kameralarla kayda alınırken sahanın kare kare parsellenmiş olarak çizildiği görüldü.

    PAS HATALARI EN AZA İNECEK
    Sahanın bu şekilde bölümlere ayrılmasının sebebinin futbolcuların kendi oyun alanını ezberlemesi ve oyun içindeki pas bağlantılarının daha sağlıklı şekilde yapılması olduğu öğrenildi.

    NAGELSMANN UYGULADI BAŞARDI
    Erol Bulut'un bu tercihi akıllara Leipzig'in başarılarında büyük payı olan 33 yaşındaki hocası Julian Nagelsmann'ı getirdi.

    UYGULAMADA ISRARCI
    Nagelsmann'ın tarzını benimseyen Erol Bulut'un Alanyaspor'u çalıştırırken de bunu uyguladığı ifade edildi.
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    Haberler Spor Erol Bulut Fenerbahçe’in Nagelsmann’ı! Hazırlık maçında önemli bir gerçek gün ışığına çıktı