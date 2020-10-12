Cumartesi günü Can Bartu Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçında Fenerbahçe, İstanbulspor'u 3-2 yenerken son derece önemli bir detay dikkatlerden kaçmadı.
Karşılaşma drone kameralarla kayda alınırken sahanın kare kare parsellenmiş olarak çizildiği görüldü.
PAS HATALARI EN AZA İNECEK
Sahanın bu şekilde bölümlere ayrılmasının sebebinin futbolcuların kendi oyun alanını ezberlemesi ve oyun içindeki pas bağlantılarının daha sağlıklı şekilde yapılması olduğu öğrenildi.
NAGELSMANN UYGULADI BAŞARDI
Erol Bulut'un bu tercihi akıllara Leipzig'in başarılarında büyük payı olan 33 yaşındaki hocası Julian Nagelsmann'ı getirdi.
UYGULAMADA ISRARCI
Nagelsmann'ın tarzını benimseyen Erol Bulut'un Alanyaspor'u çalıştırırken de bunu uyguladığı ifade edildi.