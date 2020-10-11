A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrupa Uluslar B Ligi'nde bugün Rusya ile oynayacağımız maç öncesinde açıklamalarda bulundu. İşte Güneş'in sözlerinden öne çıkanlar: "Rusya çok kaliteli bir ekip. Eylül ayına göre iyi durumdayız ama Rusya'yı yenmek için ofansif ve defansif olarak daha iyi olmak zorundayız. Maçın da zorluğunun farkındayız"
KAZANARAK TELAFİ YAPACAĞIZ
"Sahamızda sürpriz bir sonuçla Macaristan'a kaybettik. Telafi etmek için de buradan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz. Umarım ki gerçek futbolumuzu sahaya yansıtıp maçı kazanırız"
İÇERİDEKİ RUSYA MAÇI TT STADI'NDA
"Rusya karşısında eldeki oyunculardan son durumlarına göre çıkabilecek en iyi 11'i sahaya çıkaracağız. Kasım ayında iç sahada yapılacak olan Rusya maçını Türk Telekom Stadı'nda oynayacağız"