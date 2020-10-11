A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrupa Uluslar B Ligi'nde bugün Rusya ile oynayacağımız maç öncesinde açıklamalarda bulundu. İşte Güneş'in sözlerinden öne çıkanlar: "Rusya çok kaliteli bir ekip. Eylül ayına göre iyi durumdayız ama Rusya'yı yenmek için ofansif ve defansif olarak daha iyi olmak zorundayız. Maçın da zorluğunun farkındayız"