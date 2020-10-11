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    • Spor
    • 11.10.2020 Gazete
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    ’da puan savaşı! A Rusya'ya konuk oluyor!

    A , Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü maçında bu gece 'ya konuk oluyor. Arena 21.30'da start alacak maçı Sloven hakem yönetecek. Millilerimiz daha önce oynadığı maçlarda 'a 1-0 kaybetmiş, ile 0-0 berabere kalmıştı. Millilerimiz 6 puanı bulunan Rusya önünde almayı hedefliyor.

    Rusya’da puan savaşı

    A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü maçında bu gece Rusya'ya konuk oluyor. VTB Arena 21.30'da start alacak maçı Sloven hakem Matej Jug yönetecek. Millilerimiz daha önce oynadığı maçlarda Macaristan'a 1-0 kaybetmiş, Sırbistan ile 0-0 berabere kalmıştı. Millilerimiz 6 puanı bulunan Rusya önünde almayı hedefliyor.

    Hafta içinde ile Köln'de oynadığı hazırlık maçında 3-3'lük sonuçla dönen ve moral depolayan millilerimiz bunu Rusya galibiyetiyle taçlandırmak istiyor. Rakibimiz Rusya ise daha önce oynadığı 2 maçta Macaristan ve Sırbistan'ı mağlup etmeyi başarmıştı.

    KAAN AYHAN KADRODAN ÇIKARILDI
    ımız'da sakatlığı bulunan Kaan Ayhan, maçının kadrosunda yer almadığını duyurdu. Kaan'ın sakatlığını kendisinin açıklaması Şenol Güneş'i kızdırdı.

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    Haberler Spor Rusya’da puan savaşı! A Milli Takım Rusya'ya konuk oluyor!