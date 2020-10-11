A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü maçında bu gece Rusya'ya konuk oluyor. VTB Arena 21.30'da start alacak maçı Sloven hakem Matej Jug yönetecek. Millilerimiz daha önce oynadığı maçlarda Macaristan'a 1-0 kaybetmiş, Sırbistan ile 0-0 berabere kalmıştı. Millilerimiz 6 puanı bulunan Rusya önünde ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Hafta içinde Almanya ile Köln'de oynadığı hazırlık maçında 3-3'lük sonuçla dönen ve moral depolayan millilerimiz bunu Rusya galibiyetiyle taçlandırmak istiyor. Rakibimiz Rusya ise daha önce oynadığı 2 maçta Macaristan ve Sırbistan'ı mağlup etmeyi başarmıştı.

KAAN AYHAN KADRODAN ÇIKARILDI

Milli Takımımız'da sakatlığı bulunan Kaan Ayhan, Rusya maçının kadrosunda yer almadığını duyurdu. Kaan'ın sakatlığını kendisinin açıklaması Şenol Güneş'i kızdırdı.