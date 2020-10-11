Fenerbahçe son dönemde Avrupa'ya sattığı oyuncularla sürdürülebilir bir ekonomiye kavuştu. Kanarya, Eljif ve Vedat Muriç'i elden çıkartarak transferde daha rahat hamle şansı elde etti. Önümüzdeki sezon ise Altay Bayındır'ı astronomik bir bedelle satmayı planlıyor.