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    • Spor
    • 11.10.2020 Gazete
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    ’nin yeni elması !

    son dönemde Avrupa’ya sattığı oyuncularla sürdürülebilir bir ekonomiye kavuştu. Kanarya, Eljif ve ’i elden çıkartarak de daha rahat hamle şansı elde etti. Önümüzdeki sezon ise ’ı astronomik bir bedelle satmayı planlıyor.

    Fenerbahçe’nin yeni elması

    Fenerbahçe son dönemde Avrupa'ya sattığı oyuncularla sürdürülebilir bir ekonomiye kavuştu. Kanarya, Eljif ve Vedat Muriç'i elden çıkartarak transferde daha rahat hamle şansı elde etti. Önümüzdeki sezon ise Altay Bayındır'ı astronomik bir bedelle satmayı planlıyor.

    KULÜP RAHAT BİR NEFES ALDI
    Kanarya 2019 yazında Eljif Elmas'ı Napoli'ye 16 milyon Euro'ya sattı. Sarı-Lacivertliler, geçtiğimiz günlerde de Vedat Muriç'i Lazio'ya 17.5 milyon Euro'ya gönderdi.

    AMAÇ YÜKSEK BEDELLE SATMAK
    Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır Avrupa'nın dev kulüpleri yakından takip ediyor. Sarı- Lacivertliler genç kaleciyi yüksek bir bedelle satarak kaynak oluşturacak.

    SEZON SONU MASAYA OTURACAK
    Yönetim Altay Bayındır'ı takip eden kulüplerle sezon sonunda masaya oturacak. Tıpkı Eljif Elmas ve Vedat Muriç'de olduğu gibi iyi bir stratejiyle elden çıkartılacak.
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    Haberler Spor Fenerbahçe’nin yeni elması Altay Bayındır!