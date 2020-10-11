Fenerbahçe son dönemde Avrupa'ya sattığı oyuncularla sürdürülebilir bir ekonomiye kavuştu. Kanarya, Eljif ve Vedat Muriç'i elden çıkartarak transferde daha rahat hamle şansı elde etti. Önümüzdeki sezon ise Altay Bayındır'ı astronomik bir bedelle satmayı planlıyor.
KULÜP RAHAT BİR NEFES ALDI
Kanarya 2019 yazında Eljif Elmas'ı Napoli'ye 16 milyon Euro'ya sattı. Sarı-Lacivertliler, geçtiğimiz günlerde de Vedat Muriç'i Lazio'ya 17.5 milyon Euro'ya gönderdi.
AMAÇ YÜKSEK BEDELLE SATMAK
Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır'ı Avrupa'nın dev kulüpleri yakından takip ediyor. Sarı- Lacivertliler genç kaleciyi yüksek bir bedelle satarak kaynak oluşturacak.
SEZON SONU MASAYA OTURACAK
Yönetim Altay Bayındır'ı takip eden kulüplerle sezon sonunda masaya oturacak. Tıpkı Eljif Elmas ve Vedat Muriç'de olduğu gibi iyi bir stratejiyle elden çıkartılacak.