Transfer döneminin son gününde Leicester City'den Beşiktaş'a kiralanan Rachid Ghezzal, Siyah-Beyazlı kulübün Youtube hesabına konuştu. İşte Cezayirli yıldızın sözleri: "Bu milli ara bana iyi geldi. Leicester City'den kalma ufak bir sakatlık problemim vardı, o da geçti."

Arkadaşlarımdan fikir aldım



"Daha önce burada oynayan arkadaşlarımdan da fikirler aldım. Burada olmak güzel. Ben de en kısa sürede takım arkadaşlarıma destek vereceğim."

Atmosfer beni etkiledi



"Lyon formasını giyerken 2016-17 sezonunda Beşiktaş'a karşı forma giydim. Atmosfer beni çok etkilemişti. O an yaşadığım duygu yoğunluğu oldukça fazlaydı."