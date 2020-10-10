Transfer döneminin son gününde Leicester City'den Beşiktaş'a kiralanan Rachid Ghezzal, Siyah-Beyazlı kulübün Youtube hesabına konuştu. İşte Cezayirli yıldızın sözleri: "Bu milli ara bana iyi geldi. Leicester City'den kalma ufak bir sakatlık problemim vardı, o da geçti."
Arkadaşlarımdan fikir aldım
"Daha önce burada oynayan arkadaşlarımdan da fikirler aldım. Burada olmak güzel. Ben de en kısa sürede takım arkadaşlarıma destek vereceğim."
Atmosfer beni etkiledi
"Lyon formasını giyerken 2016-17 sezonunda Beşiktaş'a karşı forma giydim. Atmosfer beni çok etkilemişti. O an yaşadığım duygu yoğunluğu oldukça fazlaydı."
Umarım bu süreç sona erer
"Taraftarların verdiği destek benim buraya gelmem konusunda karar vermemde etkili oldu. Umarım bir an önce bu süreç sona erer ve tekrar taraftarlar stada döner. Onlardan gereken desteği almamız çok önemli."
Aboubakar'a özel program
Teknik heyet geçmiş yıllarda sakatlık sorunları olan Aboubakar'ın adeta üzerine titriyor. Kamerunlu yıldız için özel bir program uygulanıyor.
Boyd'a özel izin çıkabilir!
Sözleşmesi dondurulan 4 isimden biri olan Boyd'un takımla idmanlara devamı gündemde. Yönetim, ABD'li yıldızla görüşme yapacak.