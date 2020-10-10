



FENERBAHÇE'Yİ ÇOK İSTİYOR

Eğer bu senaryo gerçekleşirse Mesut ara transfer döneminde yeniden Fener'in gündemine gelecek. Yıldız futbolcu Sarı-Lacivertli formayı giymek istediğini sık sık belirtiyor.



UEFA AVRUPA LİGİ KADROSUNDA YOK!

Bu sezon Arsenal formasıyla hiçbir maça çıkamayan Mesut Özil, teknik direktör Arteta tarafından Avrupa Editör: Onur ÖZKAN Ligi kadrosuna da alınmadı.