Uzun süredir Fenerbahçe yönetiminin hayalini kurduğu Mesut Özil konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor... Arsenal kulübü, Türk asıllı yıldızın sezon sonunda bitecek olan sözlemesini fesh etmek için düğmeye bastı. The Sun, "Taraftar masaya oturuyor" dedi.
MAAŞ ÖDEMEK İSTEMİYORLAR
İngiliz kulübünün, teknik direktör Arteta'nın kesin olarak gözden çıkardığı Mesut'un maaş yükünden kurtulmak için sezon sonunu beklemek istemediği belirtiliyor.
ARTIK AYRILIĞA SICAK BAKIYOR
31 yaşındaki futbolcunun da artık Arsenal'den ayrılma fikrine sıcak baktığı belirtiliyor. Ocak ayında büyük ihtimalle sözleşmenin karşılıklı olarak fesh edileceği de ifade ediliyor.
FENERBAHÇE'Yİ ÇOK İSTİYOR
Eğer bu senaryo gerçekleşirse Mesut ara transfer döneminde yeniden Fener'in gündemine gelecek. Yıldız futbolcu Sarı-Lacivertli formayı giymek istediğini sık sık belirtiyor.
UEFA AVRUPA LİGİ KADROSUNDA YOK!
Bu sezon Arsenal formasıyla hiçbir maça çıkamayan Mesut Özil, teknik direktör Arteta tarafından Avrupa Editör: Onur ÖZKAN Ligi kadrosuna da alınmadı.