Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlığı geçen Jose Sosa da katıldı ve idmanın tamamını takımla birlikte yaptı. Kaptan Gökhan Gönül ise takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü.
DİEGO PEROTTİ KATILMADI
Milli oyuncular dışında sakatlığı devam eden Diego Perotti de idmanda yer almadı.
HERKESE ÖRNEK OLDU
Gustavo hemen her idman sonrası ekstra çalışma yapıyor. Erol Bulut, Gustavo için "Örnek bir profesyonel" ifadesini kullanıyor.
FENER'İN RAKİBİ İSTANBUL
Fenerbahçe, bugün TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor ile bugün saat 17.00'de hazırlık maçı oynayacak.
DİEGO PEROTTİ KATILMADI
Milli oyuncular dışında sakatlığı devam eden Diego Perotti de idmanda yer almadı.
HERKESE ÖRNEK OLDU
Gustavo hemen her idman sonrası ekstra çalışma yapıyor. Erol Bulut, Gustavo için "Örnek bir profesyonel" ifadesini kullanıyor.
FENER'İN RAKİBİ İSTANBUL
Fenerbahçe, bugün TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor ile bugün saat 17.00'de hazırlık maçı oynayacak.