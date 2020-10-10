Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 10.10.2020 Gazete
    ABONE OL

    'ye müjdesi

    'de Karagümrük maçında sakatlanan Arjantinli yıldız ’nın sakatlığı geçti ve dün takımla idmana çıktı. Gökhan ise yine bireysel çalıştı.

    Fener’e Sosa müjdesi
    , Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlığı geçen Jose Sosa da katıldı ve idmanın tamamını takımla birlikte yaptı. Kaptan Gökhan Gönül ise takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü.

    DİEGO PEROTTİ KATILMADI
    Milli oyuncular dışında sakatlığı devam eden Diego Perotti de idmanda yer almadı.

    HERKESE ÖRNEK OLDU
    Gustavo hemen her idman sonrası ekstra çalışma yapıyor. Erol Bulut, Gustavo için "Örnek bir profesyonel" ifadesini kullanıyor.

    FENER'İN RAKİBİ İSTANBUL
    Fenerbahçe, bugün TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor ile bugün saat 17.00'de hazırlık maçı oynayacak.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Fenerbahçe'ye Jose Sosa müjdesi