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    • 09.10.2020 09:52
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    Zlatan Ibrahimovic'ten kötü haber! 2 hafta sonra yapılan koronavirüs testi de pozitif çıktı

    24 Eylül'de, İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın formasını giyen Zlatan İbrahimovic'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu. Ibrahimovic, herhangi bir semptomunun olmadığını açıklamıştı. Karantinaya giren Ibrahimovic'in ikinci testi de pozitif çıktı.

    UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Bodo/Glimt maçı öncesi koronavirüs testi pozitif çıkan Zlatan Ibrahimovic'in, henüz hastalığı atlatamadığı ortaya çıktı. 24 Eylül'de koronavirüse yakalanan İtalyan ekibinin 39 yaşındaki yıldızının testi, aradan 2 hafta geçmesine rağmen negatife dönmedi.

    DERBİDE YOK

    Karantinaya alınan Ibrahimovic'e yapılan ikinci testin de pozitif çıktığı belirtildi. İsveçli golcünün, Milan'ın Inter ile oynayacağı derbide forma giymesi beklenmiyor.

    "COVID BANA MEYDAN OKUYACAK CESARETE SAHİPMİŞ"

    Ibra koronavirüse yakalanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hastalığın hiçbir belirti göstermediğini kaydederek, "Covid bana meydan okuyacak cesarete sahipmiş. Kötü bir fikir." ifadelerini kullanmıştı.
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    Haberler Spor Zlatan Ibrahimovic'ten kötü haber! 2 hafta sonra yapılan koronavirüs testi de pozitif çıktı