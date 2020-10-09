Zlatan Ibrahimovic'ten kötü haber! 2 hafta sonra yapılan koronavirüs testi de pozitif çıktı

"COVID BANA MEYDAN OKUYACAK CESARETE SAHİPMİŞ"

Ibra koronavirüse yakalanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hastalığın hiçbir belirti göstermediğini kaydederek, "Covid bana meydan okuyacak cesarete sahipmiş. Kötü bir fikir." ifadelerini kullanmıştı.