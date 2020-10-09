Alınan bilgiye göre Abdurrahim Albayrak'ın, Terim'in katılıp sonra ayrıldığı toplantıda çok gergin olduğu, transferler ve takıma gerekli takviyelerin yapılmaması sebebiyle kendisi ile yönetimi sorumlu tuttuğu bildirildi.

Fanatik'in haberine göre Albayrak'ın, "Biz niye transfer yapamıyoruz" çıkışına Başkan Cengiz ve yanındakilerin, "Limit aşımı halinde sıkıntı yaşarız, bu riski alamayız" cevabını verdiği belirtildi. Bunun üzerine Albayrak'ın, "O zaman ben bırakayım" diyerek istifa kararı aldığı, ancak daha sonra sakinleştirilerek bu kararından döndürüldüğü öğrenildi.