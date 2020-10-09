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    • Spor
    • 09.10.2020 Gazete
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    Türk derbisi 'nin

    2. hafta maçında Beko, deplasmanda ’i 80-71 yendi. Sarı-Lacivertliler, ikinci galibiyetini alırken, Anadolu Efes ise ikinci maçını da kaybetti. Fenerbahçe Beko’da Fransız yıldız Nando de Colo attığı 20 sayıyla galibiyetin mimarı oldu.

    Türk derbisi Fenerbahçe'nin

    2. hafta maçında Beko, deplasmanda 'i 80-71 yendi. Sarı-Lacivertliler, ikinci galibiyetini alırken, Anadolu Efes ise ikinci maçını da kaybetti. Fenerbahçe Beko'da Fransız yıldız Nando de Colo attığı 20 sayıyla galibiyetin mimarı oldu.

    Efes'te Simon 24 sayıyla oynamasına rağmen yenilgiyi önleyemedi. 48 ribaund alan Fenerbahçe Beko, bir Euroleague maçındaki en yüksek ribaund rekorunu kırdı.

    KOKOSKOV : ÖNEMLİ BİR GALİBİYET
    Fenerbahçe koçu Igor Kokoskov, "Efes'te çok fazla deneyimli oyuncu var. Başantrenörü aynı. Birbirleriyle nasıl oynaması gerektiğini biliyorlar. Maçta devamlılık çok önemliydi. Önemli bir galibiyet aldık" dedi.

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