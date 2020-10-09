ŞİMDİ İSTEDİĞİ YERDE

Şu anda Yunanistan Milli Takım kampında olan Pelkas, "Büyük bir şehir ve büyük bir takımdayım. Bunun için mutluyum" demişti.

PAOK'TA EFSANE OLMAYI BAŞARDI

PAOK formasıyla şampiyonluk yaşayan Pelkas, Selanik ekibinde adeta bir efsane muamelesi görüyordu. Arkasından da çok iyi sözler söylendi.