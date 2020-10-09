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    • Spor
    • 09.10.2020 Gazete
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    aşkı Fenerli yaptı! Pelkas'ın inin çok kısa sürede tamamlanmasının sırrı belli oldu

    'nin in son gününde kadrosuna kattığı ’a olan hayranlığı ile ön plana çıktı. Yunan oyuncu kendisine birçok teklif gelmesine rağmen Fenerbahçe’nin teklifini duyunca tavrını net bir şekilde ortaya koydu ve yönetimine isteğini iletti.

    İstanbul aşkı Fenerli yaptı

    Fenerbahçe'nin transferin son gününde kadrosuna kattığı Dimitris Pelkas İstanbul'a olan hayranlığı ile ön plana çıktı. Yunan oyuncu kendisine birçok teklif gelmesine rağmen Fenerbahçe'nin teklifini duyunca tavrını net bir şekilde ortaya koydu ve PAOK yönetimine isteğini iletti.

    TRANSFER 1-2 GÜNDE BİTTİ
    Kendisiyle Erol Bulut'un konuşması sonrasında da kesin bir şekilde kararını verdi. Pelkas'ın İstanbul'a olan hayranlığı transferin 1-2 gün içinde tamamlanmasını sağladı.

    CANLI CANLI İZLEDİ
    Fırsat buldukça İstanbul'u ziyaret eden Pelkas, F.Bahçe'nin önceki sezon Real Madrid ile oynadığı Euroleague maçı için de Ataşehir'e gitmişti.

    ŞİMDİ İSTEDİĞİ YERDE
    Şu anda Yunanistan Milli Takım kampında olan Pelkas, "Büyük bir şehir ve büyük bir takımdayım. Bunun için mutluyum" demişti.

    PAOK'TA EFSANE OLMAYI BAŞARDI
    PAOK formasıyla şampiyonluk yaşayan Pelkas, Selanik ekibinde adeta bir efsane muamelesi görüyordu. Arkasından da çok iyi sözler söylendi.
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    Haberler Spor İstanbul aşkı Fenerli yaptı! Pelkas'ın transferinin çok kısa sürede tamamlanmasının sırrı belli oldu