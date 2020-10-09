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    • Spor
    • 09.10.2020 Gazete
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    ’e yakın markaj

    Sadece ’un değil aynı zamanda ’in de en değerli oyuncularından birisi olan ’ü ile çarşamba gecesi oynanan hazırlık maçında ajanlarının izlediği ortaya çıktı.

    Abdülkadir’e yakın markaj

    Sadece Trabzonspor'un değil aynı zamanda Süper Lig'in de en değerli oyuncularından birisi olan Abdülkadir Ömür'ü Almanya ile çarşamba gecesi oynanan hazırlık maçında futbol ajanlarının izlediği ortaya çıktı.

    ASİST YAPMIŞTI
    İtalya'nın Milan ve Atalanta kulüpleri ile birlikte Fransız Nice kulübünün görevlendirdiği menajerler Abdülkadir'i dikkatle takip ettiler. Milli takımımını 3. golünde asisti yapan isim olar Abdülkadir Ömür Alman basınının da övgüsünü aldı.

    Gerek teknik özellikleri gerekse de çabukluğuyla fark yaratan bir isim olan Abdülkadir, bu sezon forvet hattından çok orta sahada görev almış ve bu görevde de başarılı olmuştu.

    SÜPER LİG'İN EN DEĞERLİ OYUNCUSU
    Abdülkadir Ömür birçok futbol otoritesine göre sadece Trabzon'un değil Süper Lig'in de en değerli oyuncusu...
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