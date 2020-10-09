Gerek teknik özellikleri gerekse de çabukluğuyla fark yaratan bir isim olan Abdülkadir, bu sezon forvet hattından çok orta sahada görev almış ve bu görevde de başarılı olmuştu.

SÜPER LİG'İN EN DEĞERLİ OYUNCUSU

Abdülkadir Ömür birçok futbol otoritesine göre sadece Trabzon'un değil Süper Lig'in de en değerli oyuncusu...