TrabzonsporTeknik Direktörü Eddie Newton, dün basın toplantısı düzenledi. İngiliz hoca, "Flavio'ya Gaziantep'te verilen kırmızı kartın ne kadar yanlış olduğunu hepimiz biliyoruz. Oyuncularım Türk hakemlerini, burada işlerin nasıl yürüdüğünü, nasıl kararlar verildiğini anlayacak" dedi.
OYUNCULARIMIZLA ÇALIŞIYORUZ
Newton, "Buna adapte olmaları gerekecek. Benim de Türk hakemlerini tamamıyla anladığımı ve kararların nasıl verildiğini anladığımı söyleyebilirim. Bununla mücadele için çalışıyoruz" diye konuştu.
TRANSFERDE İYİ BİR İŞ ÇIKARDIK
İngiliz hoca, "Transfer sezonu boyunca çok iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum" dedi.
KADROMUZ LİG İÇİN YETERLİ
Newton, "Kadromuz ligin gerekliliklerini düşündüğümüzde yeterli olduğunu düşünüyorum. Bu arkadaşlarımızın sadece birlikte oynamaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.
BÜYÜK İŞLER BAŞARACAĞIZ
Eddie Newton, "Bu kulübün büyük işler yapabilecek bir kulüp olduğunu, sadece tek sezonluk bir başarı değil, sürdürülebilir bir başarıyı sağlayabilecek bir kulüp olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
ŞU ANDA RÜYAMI YAŞIYORUM
Eddie Newton, "Şu anda aslında rüyamı yaşıyorum. Trabzonspor teknik direktörüyüm ve dolayısıyla zor bir görevdeyim. Her teknik direktörün işi zor ancak ben burada olmayı, bu kulübü, taraftarı, insanların üzerimizde yarattığı bu baskıyı çok seviyorum" dedi.