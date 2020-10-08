KADROMUZ LİG İÇİN YETERLİ

Newton, "Kadromuz ligin gerekliliklerini düşündüğümüzde yeterli olduğunu düşünüyorum. Bu arkadaşlarımızın sadece birlikte oynamaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK İŞLER BAŞARACAĞIZ

Eddie Newton, "Bu kulübün büyük işler yapabilecek bir kulüp olduğunu, sadece tek sezonluk bir başarı değil, sürdürülebilir bir başarıyı sağlayabilecek bir kulüp olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

ŞU ANDA RÜYAMI YAŞIYORUM

Eddie Newton, "Şu anda aslında rüyamı yaşıyorum. Trabzonspor teknik direktörüyüm ve dolayısıyla zor bir görevdeyim. Her teknik direktörün işi zor ancak ben burada olmayı, bu kulübü, taraftarı, insanların üzerimizde yarattığı bu baskıyı çok seviyorum" dedi.