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    • Spor
    • 08.10.2020 Gazete
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    'un hocası 'dan eleştiri! "Onlar da Türk hakemlerini tanıyacak"

    Teknik Direktörü , dün basın toplantısı düzenledi. İngiliz hoca, “Flavio’ya ’te verilen kırmızı kartın ne kadar yanlış olduğunu hepimiz biliyoruz. hakemlerini, burada işlerin nasıl yürüdüğünü, nasıl kararlar verildiğini anlayacak” dedi.

    Onlar da Türk hakemlerini tanıyacak

    TrabzonsporTeknik Direktörü Eddie Newton, dün basın toplantısı düzenledi. İngiliz hoca, "Flavio'ya Gaziantep'te verilen kırmızı kartın ne kadar yanlış olduğunu hepimiz biliyoruz. Oyuncularım Türk hakemlerini, burada işlerin nasıl yürüdüğünü, nasıl kararlar verildiğini anlayacak" dedi.

    OYUNCULARIMIZLA ÇALIŞIYORUZ
    Newton, "Buna adapte olmaları gerekecek. Benim de Türk hakemlerini tamamıyla anladığımı ve kararların nasıl verildiğini anladığımı söyleyebilirim. Bununla mücadele için çalışıyoruz" diye konuştu.

    TRANSFERDE İYİ BİR İŞ ÇIKARDIK
    İngiliz hoca, "Transfer sezonu boyunca çok iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum" dedi.

    KADROMUZ LİG İÇİN YETERLİ
    Newton, "Kadromuz ligin gerekliliklerini düşündüğümüzde yeterli olduğunu düşünüyorum. Bu arkadaşlarımızın sadece birlikte oynamaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

    BÜYÜK İŞLER BAŞARACAĞIZ
    Eddie Newton, "Bu kulübün büyük işler yapabilecek bir kulüp olduğunu, sadece tek sezonluk bir başarı değil, sürdürülebilir bir başarıyı sağlayabilecek bir kulüp olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

    ŞU ANDA RÜYAMI YAŞIYORUM
    Eddie Newton, "Şu anda aslında rüyamı yaşıyorum. Trabzonspor teknik direktörüyüm ve dolayısıyla zor bir görevdeyim. Her teknik direktörün işi zor ancak ben burada olmayı, bu kulübü, taraftarı, insanların üzerimizde yarattığı bu baskıyı çok seviyorum" dedi.
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    Haberler Spor Trabzonspor'un hocası Eddie Newton'dan eleştiri! "Onlar da Türk hakemlerini tanıyacak"