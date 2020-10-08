Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Özer Bayraktar, Gaziantep ile oynadıkları karşılaşmada hakem Fırat Aydınus'un penaltı pozisyonu öncesindeki el pozisyonu hakkındaki kararını VAR'a bakmadan önce verdiğini söyledi.

Bayraktar, "Gaziantep FK maçında hakem VAR'a gittiği zaman kulübeye yakındım. Biz orada penaltıyı hiç düşünmüyorduk çünkü pozisyon başlangıcına itiraz ediyorduk. Ancak hakem kararı vermeden önce idari menajerimiz Emrah'a döndü ve 'El yok' dedi. Kararı vermeden önce söyledi bunu buraya dikkat çekmek istiyorum. Sonra penaltı noktasını gösterdi. Ağız okumadan bu görüntüler ortaya çıkar" dedi.