Frutti Extra Bursa’nın maçı coronaya takıldı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Frutti Extra Bursaspor'un, dün akşam 7Days Euro Cup'ta oynayacağı Cedevita Olimpija karşılaşması, rakipteki bir basketbolcunun covid-19 testinin pozitif çıkması sebebiyle iptâl edildi. 48 saat içinde Euroleague Disiplin Komitesi, karşılaşma ile ilgili nihai kararı verecekler.

CÜNEYT ÇAKIR'A UEFA'DAN GÖREV

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Gürcistan ile Belarus milli takımları arasında bugün oynanacak 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off yarı final maçını yönetecek. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan.

WNBA'DE ŞAMPİYON SEATTLE STORM OLDU

Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) finalinde Las Vegas Aces'ı 92-59 yenen Seattle Storm, seriyi 3-0 kazanarak şampiyon oldu. Son maçı 26 sayıyla tamamlayan Breanna Stewart, finallerin MVP'si seçildi.