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    • Spor
    • 08.10.2020 Gazete
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    Frutti Extra Bursa’nın maçı coronaya takıldı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    ’un, dün akşam 7Days ’ta oynayacağı karşılaşması, rakipteki bir basketbolcunun covid-19 testinin pozitif çıkması sebebiyle iptâl edildi. 48 saat içinde , karşılaşma ile ilgili nihai kararı verecekler.

    Frutti Extra Bursa’nın maçı coronaya takıldı

    'un, dün akşam 7Days 'ta oynayacağı karşılaşması, rakipteki bir basketbolcunun covid-19 testinin pozitif çıkması sebebiyle iptâl edildi. 48 saat içinde , karşılaşma ile ilgili nihai kararı verecekler.

    'A UEFA'DAN GÖREV
    FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, ile Belarus milli takımları arasında bugün oynanacak 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off yarı final maçını yönetecek. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise .

    WNBA'DE ŞAMPİYON SEATTLE STORM OLDU
    Amerikan (WNBA) finalinde Aces'ı 92-59 yenen Seattle Storm, seriyi 3-0 kazanarak şampiyon oldu. Son maçı 26 sayıyla tamamlayan Breanna Stewart, finallerin MVP'si seçildi.

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    Haberler Spor Frutti Extra Bursa’nın maçı coronaya takıldı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)