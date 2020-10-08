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    • 08.10.2020 11:01
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    Başakşehir'e transferde büyük şok! maça çıkamayacak mı?

    Başakşehir'in transferin son gününde kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Al Nasr ile yollarını ayıran orta saha oyuncusunun Arap ekibiyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle transfer tescilinin yapılmayacağı ileri sürüldü.

    Başakşehir'e transferde büyük şok

    Başakşehir'in transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı, Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

    Suudi Arabistan kulübü Al Nasr'la yollarını ayıran ve serbest statüde Başakşehir'le 3 yıllık sözleşme imzalayan Brezilyalı futbolcunun Arap kulübüyle yaşadığı ihtilaf nedeniyle transfer tescilinin yapılamayacağı ileri sürüldü.

    BAŞAKŞEHİR'DE OYNAYAMAZ MI?
    Al Nasr'ın konuyu FIFA'ya taşıdığı ve oyuncunun şu an için Başakşehir formasıyla sahaya çıkamayacağı iddia edildi. Suudi Arabistan'ta ortaya atılan bu iddialar, Giuliano ile Al Nasr arasındaki sorunun skandal boyutlarına ulaştığı ve kişisel bir takım hesapları açılacağı şeklindeki yeni iddialarla ileri boyutlara taşındı.

    Radyospor'a konuşan Giuliano'nun temsilcisi Felipe Reis, bu konularda hiçbir şekilde yorum yapamayacağını, gerekirse şirketleri adına basın sorumlusunun, ilerleyen günlerde, bir açıklama yapacağını söyledi.
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    Haberler Spor Başakşehir'e transferde büyük şok! Giuliano maça çıkamayacak mı?