İşte Perotti'nin sözlerinden satır başları:

Burada olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe'ye katılmak mutluluk verici. Tecrübemle takımıma katkıda bulunacağım. Takımın kapasitesi geniş ve yüksek. Bu sene başarılı olacağız.

"1 HAFTA SONRA ÇALIŞMALARA BAŞLARIM"

Sakatlanma riski futbolda var bunu bilerek oynuyorum. Yaş ilerledikçe bu risk artıyor veya geri dönüşü uzatabiliyor. Sakatlığım çok önemli değil, kas sakatlığı. 1 hafta sonra takımla çalışmalara başlayabilirim. Takıma her şeyimi verip başarılı olmak istiyorum.