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    • Spor
    • 07.10.2020 Gazete
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    sınavı öncesi açıklamalarda bulundu! "Takımımızı test edeceğiz"

    Güneş, maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. İşte Güneş’in açıklamalarındaki satır başları: “Bizim için takımımızı test edeceğimiz bir maç olacak. ve maçları öncesi değişiklikler yapmamız gerekiyor.”

    Takımımızı test edeceğiz

    Güneş, maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. İşte Güneş'in açıklamalarındaki satır başları: "Bizim için takımımızı test edeceğimiz bir maç olacak. ve maçları öncesi değişiklikler yapmamız gerekiyor."

    CİDDİ BİR KARŞILAŞMA OLACAK
    "Eylül ayı bizim için iyi geçmedi. Şu an eylüle göre daha iyiyiz. Hedefimiz EURO 2020 ve 2022'de başarılı olmak. Almanya ile ciddi bir hazırlık maçı yapacağız. Bu sevindirici bir olay"

    DIŞARIYA OYUNCU SATMALIYIZ
    "Alman futbolundan bazı örnekler alabiliriz. Biz yeniden sil baştan yapıp oyuncu, antrenör üreten, yarışan, oyuncularını iyi kullanan, dış pazara ithal eden ülke olmalılıyız."

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    Haberler Spor Şenol Güneş Almanya sınavı öncesi açıklamalarda bulundu! "Takımımızı test edeceğiz"