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    • Spor
    • 07.10.2020 Gazete
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    9 yıl sonra karşısında

    A bu akşam hazırlık maçında deplasmanına çıkacak. 'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve Spor'dan naklen yayınlanacak. Ay-Yıldızlılar 97 yıllık tarihinde 13 kez Batı Almanya, 5 kez Doğu Almanya, 7 kez de iki ülke arasındaki sınırların kaldırılmasının ardından birleşen Almanya ile karşılaştı.

    Milli takım 9 yıl sonra Almanya karşısında

    A Milli Futbol Takımımız bu akşam hazırlık maçında Almanya deplasmanına çıkacak. Rheinenergie Köln Stadı'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Ay-Yıldızlılar 97 yıllık tarihinde 13 kez Batı Almanya, 5 kez Doğu Almanya, 7 kez de iki ülke arasındaki sınırların kaldırılmasının ardından birleşen Almanya ile karşılaştı.

    Milli Takımımız bu maçlarda 6 galibiyet, 15 yenilgi ve 4 beraberlik aldı. İki takım arasında 2011'de oynanan son maçı Almanya 3-1 kazamıştı.

    10 EKİM'E KADAR KÖLN'DE DEVAM
    Milli Takım kafilesini taşıyan uçak dün TSİ 14.30'da Köln-Bonn Havalimanı'na iniş yaptı. Ay-Yıldızlılar, Rusya ile pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarını da Almanya'da sürdürecek. Ardından 10 Ekim'de Moskova'ya geçecek.

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