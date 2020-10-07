Milli takım 9 yıl sonra Almanya karşısında

A Milli Futbol Takımımız bu akşam hazırlık maçında Almanya deplasmanına çıkacak. Rheinenergie Köln Stadı'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Ay-Yıldızlılar 97 yıllık tarihinde 13 kez Batı Almanya, 5 kez Doğu Almanya, 7 kez de iki ülke arasındaki sınırların kaldırılmasının ardından birleşen Almanya ile karşılaştı.

Milli Takımımız bu maçlarda 6 galibiyet, 15 yenilgi ve 4 beraberlik aldı. İki takım arasında 2011'de oynanan son maçı Almanya 3-1 kazamıştı.

10 EKİM'E KADAR KÖLN'DE DEVAM

Milli Takım kafilesini taşıyan uçak dün TSİ 14.30'da Köln-Bonn Havalimanı'na iniş yaptı. Ay-Yıldızlılar, Rusya ile pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarını da Almanya'da sürdürecek. Ardından 10 Ekim'de Moskova'ya geçecek.