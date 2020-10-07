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    • 07.10.2020 11:24
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    'dan 'a yeni görev

    kokartlı hakemlerimizden , tarafından Gürcistan ile Belarus arasında yarın oynanacak 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off yarı final maçına atandı.

    UEFA'dan Cüneyt Çakır'a yeni görev

    kokartlı hakem , Gürcistan ile Belarus milli takımları arasında yarın oynanacak 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off yarı final maçını yönetecek.

    Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Boris Paichadze Erovnuli Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

    Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Hüseyin Göçek ise AVAR olarak görev alacak.

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