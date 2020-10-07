MUHTEŞEM REKABET

İnanılmaz bir takım içi rekabet beklenirken teknik patron Erol Bulut'un her maç ilk 11'i tespit ederken tatlı bir sıkıntı yaşayacağı da kesin gibi.

TARAFTAR KAVUŞMAYI BEKLİYOR

Fenerbahçe taraftarı sabırla seyircili oynanacak maçları bekliyor. Taraftarın coşkusu şimdiden sanal alemi sallıyor.