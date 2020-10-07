Fenerbahçe taraftarının yıllardır sabırla beklediği kalitesi ve geniş kadro bu sezon gerçekleşti. Başkan Ali Koç'un transferde tek yetkili olarak görevlendirdiği Emre Belözoğlu, büyük çaba sarfederek son derece kaliteli isimleri çubuklu forma altında yan yana getirmeyi başardı.
GERİSİ EROL BULUT'A KALMIŞ!
Fenerbahçe'nin kadrosundan 2 tane ligin zirvesine aday 11 çıkabiliyor. Böyle bir kadro hemen her teknik adamın tartışmasız hayali. Gerisi de artık Erol Bulut'a kalmış durumda.
MUHTEŞEM REKABET
İnanılmaz bir takım içi rekabet beklenirken teknik patron Erol Bulut'un her maç ilk 11'i tespit ederken tatlı bir sıkıntı yaşayacağı da kesin gibi.
TARAFTAR KAVUŞMAYI BEKLİYOR
Fenerbahçe taraftarı sabırla seyircili oynanacak maçları bekliyor. Taraftarın coşkusu şimdiden sanal alemi sallıyor.