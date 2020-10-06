Transfer penceresi dün kapanırken, kuşkusuz bu döneme damgasını vuran takım Fenerbahçe oldu. Kadrosunu neredeyse baştan ayağıya değiştiren Sarı- Lacivertliler tam 18 transfere imza attı. Fenerbahçe 93-94 sezonundan bu yana en yüksek transfer sayısına da ulaştı.
KİŞİSEL İLİŞKİLERİ İLE BİTİRDİ
Çiçeği burnunda sportif direktör Emre Belözoğlu müthiş iş bitiriciliği ile taraftarların gönlünde birkez daha taht kurdu. Belözoğlu birçok ismi kendi kişisel ilişkileri sayesinde bitirdi.
HER GÜN BİR HAREKET VARDI!
Özellikle Samatta, Perotti, Sosa, Papiss Cisse, Mert Hakan Yandaş ve Novak'ın imzaları çok büyük sükse yarattı. Fenerbahçe neredeyse her gün bir transfer hareketliliği yaşadı.
KASAYA 22 MİLYON EURO GİRDİ
Kanarya bu dönemde Vedat Muriç, Jailson ve Zajc gibi isimlerle yollarını ayırırken kasasına 22 milyon Euro'nun üzerinde para koydu. Yönetim futbol kamuoyundan tam not aldı.