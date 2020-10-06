HER GÜN BİR HAREKET VARDI!

Özellikle Samatta, Perotti, Sosa, Papiss Cisse, Mert Hakan Yandaş ve Novak'ın imzaları çok büyük sükse yarattı. Fenerbahçe neredeyse her gün bir transfer hareketliliği yaşadı.

KASAYA 22 MİLYON EURO GİRDİ

Kanarya bu dönemde Vedat Muriç, Jailson ve Zajc gibi isimlerle yollarını ayırırken kasasına 22 milyon Euro'nun üzerinde para koydu. Yönetim futbol kamuoyundan tam not aldı.