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    • 06.10.2020 09:25
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    'dan son dakika Muslera kararı! Gece yarısı belli oldu

    Geçtiğimiz sezon oynanan Çaykur Rize maçında ayağı kırılan 'ın başarılı file bekçisi 'nın lisansı gece saatlerinde çıkarıldı. Muslera'ya çıkan lisans ile birlikte yabancı sayısı 15'e yükselen Galatasaray'ın 2 gün içerisinde bir yabancı futbolcu ile yollarını ayırması bekleniyor.

    Galatasaray'dan son dakika Muslera kararı

    Transferin son gününde kadrosuna yeni oyuncu takviyesi yapmayan Galatasaray, Ozornwafor ve Sekidika ile birlikte Muslera'ya da lisans çıkarttı.

    TERİM MUSLERA'YI İSTEDİ
    Böylelikle Galatasaray'daki lisanslı yabancı futbolcu sayısı 15'e yükseldi. Bu gelişme sonrası Galatasaray'ın 48 saat içerisinde bir yabancı futbolcusunun lisansını dondurması ya da takımdan göndermesi gerekiyor. Takımdan gönderilmesi en muhtemel futbolcu olarak ise Ozornwafor'un ismi ön plana çıktı.

    Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde Muslera hakkında ''Satma işlemi olursa, yabancı sınırlamamızın sayısı aşağı doğru inerse, Muslera'yı listeye yazmak istiyorum erken yetişir mi diye. Ocak önüne çekebilir miyiz? İnşallah...'' sözlerini kullanmıştı.
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    Haberler Spor Galatasaray'dan son dakika Muslera kararı! Gece yarısı belli oldu