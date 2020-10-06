Transferin son gününde kadrosuna yeni oyuncu takviyesi yapmayan Galatasaray, Ozornwafor ve Sekidika ile birlikte Muslera'ya da lisans çıkarttı.

TERİM MUSLERA'YI İSTEDİ

Böylelikle Galatasaray'daki lisanslı yabancı futbolcu sayısı 15'e yükseldi. Bu gelişme sonrası Galatasaray'ın 48 saat içerisinde bir yabancı futbolcusunun lisansını dondurması ya da takımdan göndermesi gerekiyor. Takımdan gönderilmesi en muhtemel futbolcu olarak ise Ozornwafor'un ismi ön plana çıktı.