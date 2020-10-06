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    • Spor
    • 06.10.2020 Gazete
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    'de son bomba Yunan

    döneminin açık ara en hareketli takımı olan son dakikada da bombayı patlattı. Sarı-Lacivertliler, formasını giyen ’ı renklerine bağladı. Yönetim, ’un raporu doğrultusunda arayışlarına hız vermişti.

    Son bomba Yunan Pelkas

    Transfer döneminin açık ara en hareketli takımı olan Fenerbahçe son dakikada da bombayı patlattı. Sarı-Lacivertliler, PAOK formasını giyen Dimitrios Pelkas'ı renklerine bağladı. Yönetim, Erol Bulut'un raporu doğrultusunda 10 numara arayışlarına hız vermişti.

    BONSERVİSTE ANLAŞILAMADI
    İlk olarak Bulut'un Alanya'dan eski öğrencisi Bakasetas için girişimlerde bulunan Fenerbahçe bonservis bedeli konusunda anlaşma sağlanamayınca bu defteri kapattı.

    GECE YARISI İSTANBUL'DA
    Hemen B planını devreye sokan Sarı-Lacivertliler önceki gece yarısı Pelkas'ı apar topar İstanbul'a getirdi. Yunan yıldız dün sağlık kontrolünden geçip 3 yıllık imzayı attı.

    6.8 MİLYON EURO'YA MAL OLDU
    Alınan bilgilere göre PAOK'a bonservis bedeli olarak 1.8 milyon Euro ödenecek. 26 yaşındaki Pelkas'a ise 4 sezonda bonuslarla 5 milyon Euro garanti ücret verilecek.
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