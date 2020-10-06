GECE YARISI İSTANBUL'DA

Hemen B planını devreye sokan Sarı-Lacivertliler önceki gece yarısı Pelkas'ı apar topar İstanbul'a getirdi. Yunan yıldız dün sağlık kontrolünden geçip 3 yıllık imzayı attı.

6.8 MİLYON EURO'YA MAL OLDU

Alınan bilgilere göre PAOK'a bonservis bedeli olarak 1.8 milyon Euro ödenecek. 26 yaşındaki Pelkas'a ise 4 sezonda bonuslarla 5 milyon Euro garanti ücret verilecek.