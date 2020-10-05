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    • 05.10.2020 14:12
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    Son dakika: Valiliği duyurdu: Formula-1 DHL Turkish 2020 seyircisiz gerçekleştirilecek

    Son dakika haberine göre, Valiliği "Formula-1 DHL Turkish 2020" yarışıyla ilgili kararını açıkladı. İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu, Formula-1 DHL Türkiye Grand Prix'sinin seyircisiz yapılmasına karar verdi.

    AA
    Valilik duyurdu: F1 ile ilgili flaş karar

    İl Hıfzıssıhha Kurulu, Formula-1 DHL Türkiye 'sinin seyircisiz yapılmasına karar verdi.

    nden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında İstanbul İl Pandemi Kurulu'nun 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek 'Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının seyircisiz yapılması' yönündeki tavsiye kararı uyarınca saat 10.00'da toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir."


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    Haberler Spor Son dakika: İstanbul Valiliği duyurdu: Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 seyircisiz gerçekleştirilecek