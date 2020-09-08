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    • 08.09.2020 22:40
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    'de Türkiye 'sinin saatleri belli oldu

    Dokuz yıl sonra tekrardan takvimine eklenen Türkiye 'sinin saatleri belli oldu. Güncellenen takvime göre, Pazar günü yapılacak yarış 13.10'da başlayacak.

    Türkiye Grand Prix'sinin saatleri belli oldu

    Dokuz yıl sonra tekrardan Formula 1 takvimine eklenen Türkiye Grand Prix'sinin saatleri belli oldu.

    Formula 1'in internet sitesinde güncellenen takvime göre, 15 Kasım Pazar günü yapılacak yarış 13.10'da başlayacak.

    Yarıştan 1 gün önce yapılacak sıralama turları ise 15.00-16-00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

    Şampiyonanın bu sezonki 14. etabı, İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden düzenlenecek.

    9 YIL SONRA YİNE EV SAHİBİ
    İlk olarak 2005'te Formula 1 takvimine dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 2011'e kadar yarışlara ev sahipliği yapmıştı.

    Yedi yıl boyunca F1 takviminde yer alan İstanbul, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle revize edilen 2020 takvimine alınmıştı.
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