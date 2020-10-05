KONYASPOR TRANSFERDE ISRARCI!

Uzun süre Denizli'nin gündeminde olan 23 yaşındaki kanat oyuncusu için Konyaspor devreye girmişti. Yeşil - Beyazlılar'ın bu konuda ısrarcı olduğu ve gün içerisinde Sekidika hamlesiyle transferi kapatmayı hedeflediği öğrenildi.