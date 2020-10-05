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    • 05.10.2020 12:45
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    'da bir ayrılık daha! İşte yeni adresi

    Son dakika i... Transfer döneminde birçok yıldız isimle yollarını ayıran Galatasaray'da son günde de ayrılıklar sürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin Eskişehir'dan geçtiğimiz yıl transfer edilen 'yı kiralık olarak göndereceği öğrenildi.

    G.Saray'da bir ayrılık daha! İşte yeni adresi

    Son olarak Galatasaray'dan Ahmet Çalık'ı kadrosuna katan Konyaspor, sarı-kırmızılı takımdan bir transfer daha yapmayı amaçlıyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'dan Galatasaray'a transfer edilen Jesse Sekidika, performansıyla göze girememişti. Teknik direktör Fatih Terim'in gelecek planları arasında yer almayan Nijeryalı oyuncunun kiralanmasına karar verilmişti.

    KONYASPOR TRANSFERDE ISRARCI!
    Uzun süre Denizli'nin gündeminde olan 23 yaşındaki kanat oyuncusu için Konyaspor devreye girmişti. Yeşil - Beyazlılar'ın bu konuda ısrarcı olduğu ve gün içerisinde Sekidika hamlesiyle transferi kapatmayı hedeflediği öğrenildi.
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    Haberler Spor Galatasaray'da bir ayrılık daha! İşte yeni adresi