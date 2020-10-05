Yeni sezonun transfer şampiyonu Fenerbahçe, son olarak Basel'den 24 yaşındaki Kemal Ademi'nin transferi için anlaşma sağlandığını duyururken, Roma forması giyen Perotti'yi de sağlık kontrolünden geçirmek için İstanbul'a getirmişti.

Hücum hattına Samatta, Valencia,Thiam, Cisse, Sinan Gümüş gibi kaliteli birçok ismi katan sarı lacivertliler, Perotti ve Kemal Ademi ile de anlaşma sağladı.